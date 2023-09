Juan Carlos Retana: "Con estadio terminado, Herediano va a ser el más grande de Centroamérica"

He dormido lo que no había podido hacer en cinco años. Estoy en paz. Estoy en paz porque. Porque es una decisión que se toma en obediencia y yo no quiero estar fuera del mandato de o de la sombrilla de Dios, así que estoy tranquilo porque lo hice muy bien. —Fue una decisión sorpresiva, al menos para los medios, no sé si a lo interno del equipo ya se manejaba algo así… No, para mí no fue sorpresa, porque tenía varios meses de estar mascullando el tema en oración consultándolo. De hecho, creo que lo había aletargado por lo menos dos o tres meses. Debí haberlo tomado hace dos o tres meses, cuando sentí que ya era el momento.

No quise escuchar de mi conciencia, pero para todos los demás, incluyendo mis compañeros de junta directiva, sí fue una sorpresa, porque no era algo que había comentado con nadie más que en un círculo muy, muy cerrado. Y como le digo, lo tenía en oración y hasta que tuve la valentía de obedecer y tomar ese paso que fue difícil, fue doloroso, pero pienso que es el correcto.



—¿Qué Herediano deja tras estos cinco años?



Yo creo que se deja un Herediano mucho más consolidado, un Herediano más firme, un Herediano con un trofeo internacional que no lo tenía, con un estadio que había sido un sueño en papeles del muchas junta directivas anteriores. Ahora es un proyecto en marcha, avanzando muy pronto a ser terminado, que queda en muy buenas manos, con una junta directiva muy capaz para poderlo terminar.



Este nuevo proyecto no es mío, es un proyecto de todos, así que se va a culminar sin ninguna duda. Siento un Herediano más unido, un Herediano más reforzado en la parte económica, más ordenado legalmente con todos los temas que se venían acarreando de administraciones anteriores a Fuerza Herediano y en diversas instituciones. Un Herediano con un reconocimiento de derechos de imagen televisiva acorde con el valor de un equipo grande. Eso para mí es muy importante. De hecho, creo que lo que se hizo de contratos de derechos de televisivos permitió que el Herediano sobreviviera una pandemia en media construcción de un estadio.



— ¿Cuáles fueron esos momentos más que más recuerda, digamos, en estos años?



Los recuerdos más bonitos puedo decir que yo no cambiaría un solo momento lo vivido, no lo haría, lo agridulce y lo bonito completamente. Todo me marcó, todo fue una experiencia maravillosa.



—¿Cómo fue trabajar en la dirigencia con pesos pesados del fútbol nacional como Jafet Soto, Orlando Moreira y Aquil Alí?



Aprendí lo que aprendí de gente como Orlando, como Jafet a los cuales les estoy agradecidísimo. Trabajar con una junta directiva como la que yo tengo, con asesoría externa como la que nos daba don Aquil expresidente o como presidente honorario de la asociación, hace que el trabajo sea muy fácil. Además de eso, porque vemos a veces el círculo cerrado que la junta directiva, pero el cuerpo administrativo de toda la gente que trabaja ahí es importante.

Es roja y amarilla de corazón. Hacen el trabajo muy sencillo. No tengo más que agradecimiento para todos y cada uno de ellos. A veces nos referimos a pesos pesados como Aquil, como Orlando, como Jafet, hay personal en la administración de ese mismo nivel.



—Ya usted nos comentó que fue una decisión basada en la oración, pero tuvo alguna rencilla, alguna discrepancia con algún dirigente que lo llevó a tomar esa decisión?



Como lo puse en mi carta, como lo puse en la despedida pública, me voy con un corazón agradecido. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ellos que siguen siendo mis amigos. Tal vez a veces la renuncia a un cargo se malinterpreta. Yo me voy de un cargo, pero sigo siendo Herediano y sigo siendo un colaborador de Fuerza Herediano en lo que me necesiten y sigo siendo un aficionado más también.



Yo no me voy resentido con absolutamente nada y me voy con el placer de saber que fue una decisión personal, que a mucha tocó y que eso me deja las puertas abiertas y puede caminar con la cabeza en alto. Pero sí es muy importante esta pregunta que estás haciendo, porque yo sí quiero que sea muy claro en ese sentido no existe ni siquiera el más mínimo ápice de controversia entre nosotros. Son mis amigos, todos los miembros de junta directiva y sus socios, y me mantengo en esa misma actitud con ellos. Me voy porque más bien les agradezco que respeten una decisión personal.