José Giacone: "Vamos a entregar todo para que termine esto el sábado"

El técnico del Herediano, José Giacone, se mostró confiado en lograr remontar la serie de la final de fase y obtener así su título 32 este sábado.

Los rojiamarillos cayeron en la ida 2-1 ante Saprissa, pero creen que el peso del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara se hará sentir para volver a golpear a los morados, que aún no saben lo que es ganar en esta cancha.

Giacone también se refirió a si espera sorpresas en el planteamiento de los tibaseños, que recuperan para este partido al argentino Mariano Torres y al panameño Fidel Escobar.

-¿Qué podemos esperar del Herediano para el juego de vuelta de la final?

Buen día, sí estamos tranquilos, pero no relajados. Ya sabemos que nos toca afrontar una serie que no va a ser fácil, pero tenemos confianza en nuestro trabajo. Bueno, nosotros nos estamos enfocando mucho en nosotros, ¿verdad?, no podemos descansar en una estadística, pero es bueno el dato, es bueno el dato. Nosotros sabemos que tenemos que ir a buscar el partido y lo vamos a buscar, evidentemente, y bueno, si no pudo ganar nunca a Saprissa, mejor, no sé, pero igualmente yo siempre digo que las estadísticas y los partidos son totalmente diferentes, así que nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en lo que debemos hacer y a la afición le digo que venga a apoyarnos, que los vamos a necesitar, que vamos a entregar todo para que termine esto el sábado.

-¿Está Marcel Hernández al 100% para este partido?

Totalmente comprometido, metido en el trabajo, en lo que se habló en cuanto a la función y a las responsabilidades de cada uno dentro del campo, yo lo veo que está totalmente metido.

-¿Jugar con tres centrales es un estilo defensivo?

El hecho de la línea de cuatro o línea de tres o línea de cinco tiene que ver con las características de los jugadores, más que con un sistema.

No tiene nada que ver si sos defensivo u ofensivo. El análisis ese es muy básico; no es lo mismo distintas características de jugadores. Hay jugadores laterales que son más posicionales y laterales que son casi extremos, defensas que saben manejar bien el balón y defensas que es necesario que la toquen rápido porque no tienen manejo.

En realidad, ese análisis es muy básico y el tema de la línea de tres o línea de cuatro va a depender mucho de las cualidades, de las características de los jugadores. Nosotros vamos a jugar a muerte, no estamos enfocados en nuestra función específica. A ver, no es que no le dé importancia a las estadísticas, sino que pienso que ese tema es bueno porque marca una tendencia, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo correctamente para lograr el objetivo.

-¿Cuánto cambia Saprissa con los regresos de Mariano Torres y Fidel Escobar?

No, son variantes que puede tener el rival, simplemente, o sea, variar, puede ser que varíe tácticamente, puede ser que meta una defensa más férrea, que haga línea de tres, vuelve un central, vuelve Fidel, que puede jugar de central o puede jugar de contención, entonces es una variante, vuelve Mariano, que es un interior, tiene variantes para hacer.

Nosotros contemplamos las posibilidades, ¿verdad?, para ver el tema estratégico, pero sí, evidentemente puede variar a lo que vienen haciendo, o puede mantenerse a como estamos.

-¿Ve a un Saprissa más defensivo este sábado?

Sí, puede pasar cualquier cosa, o sea, Saprissa puede proponer defenderse en una presión intermedia, puede salir a buscar, tiene el trabajo para hacerlo, lo ha hecho durante el partido que jugamos, lo ha hecho, se ha metido, ha esperado un poco con once en una presión intermedia y también por momentos presionó alto, o sea, tienen esas posibilidades, así que nosotros, como te digo, lo que hablamos, lo que trabajamos es para tratar de contrarrestar lo que ellos nos pueden plantear.

-¿Qué se les ha dicho a los jugadores como Marcel para que cumplan más funciones en posiciones distintas, como en defensa?

No, tenemos jugadores que pueden ofrecer distintas posibilidades dentro del funcionamiento del equipo; el caso que nombró usted es una de las tantas, así que bueno, entre más posibilidades tengamos de tener variantes, más argumentos, sobre todo de ataque, podemos tener, así que eso es importante.

-¿Qué tanto pesará el Carlos Alvarado en Santa Bárbara?

Bueno, la idea es que nadie venga acá a llevarse nada y que se sientan incómodos siempre. Yo cuento con el 100% de seguridad de que la afición nos va a empujar hacia el objetivo, esta es una afición acostumbrada a campeonatos y que apoya y sabe cuándo intervenir, y siempre contamos con ellos, máximo en este reducto, así que contamos con ellos y nosotros tenemos que estar a la altura para brindarles una alegría.

-¿Hay ventaja por tener una planilla que casi todos saben ser campeones ya?

Es importante, muy importante, tener jugadores que han vivido situaciones como esta; es muy importante, por el aplomo, por la tranquilidad en momentos comprometidos; es importante tener esa experiencia en la mayoría de los futbolistas que integran la planilla, así que es un punto a favor, como también lo tiene el rival, pero pienso que es un punto a favor.

-¿Veremos a un Herediano más equilibrado este sábado?

El fútbol es como el boxeo, muchachos, vos tirás una trompada, pero con la otra mano tenés que cubrirte la cara, porque si no te la llenan de dedos. Así que el tema es muy simple: nosotros podemos ir al frente, pero no vamos a atacar con nueve jugadores; tenemos que saber quedar bien equilibrados, quedar bien parados. Obviamente, vamos a tener que buscar todas las variantes posibles, vamos a atacar con bastante gente, pero a veces atacar con ocho no significa ser eficiente, a veces hay que buscar más bien atacar y aprovechar bien los espacios.

Por momentos, en el partido pasado nos pasó que muchos jugadores estaban dentro del área rival y quitaban espacios para los que llegaban, o sea, nos quitábamos nosotros espacios. Tenemos que saber manejar esa situación como para tratar de generarles los espacios y después atacarlos.

-¿Qué debe cambiar el Herediano?

Sí, evidentemente no fuimos precisos en ataque, ¿verdad? Nosotros generamos situaciones de gol, tuvimos remates, tuvimos centros, tuvimos aproximaciones, tuvimos media distancia, pelotas paradas, o sea, tuvimos nuestro volumen de ataque, pero no fuimos eficientes en relación a la cantidad de situaciones que generamos, o sea que yo pienso que en ese detalle importante tenemos que mejorar y después contrarrestar las transiciones que evidentemente se van a presentar.



