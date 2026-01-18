José Giacone: "Trataremos que nuestra cancha sea una fortaleza"

El técnico del Herediano, José Giacone, destacó la capacidad de reacción de su equipo tras la victoria 2-0 ante Saprissa, en duelo correspondiente a la segunda fecha del Torneo de Clausura 2026, disputado en Santa Bárbara.

Giacone fue autocrítico al analizar el arranque del compromiso y reconoció que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que pretende el equipo en casa.

“El primer tiempo fue el peor hasta el momento en estos dos partidos y pienso que no nos puede pasar esto; tenemos que tener el protagonismo en nuestra cancha”, afirmó el estratega florense.

Sin embargo, el entrenador resaltó el ajuste realizado tras el descanso, donde Herediano logró imponer condiciones.

“En el segundo tiempo jugamos como queríamos”, señaló, al tiempo que explicó que los problemas en el mediocampo fueron corregidos. Según Giacone, el equipo estaba perdiendo la pelota y no lograba una buena salida, situación que mejoró notablemente en el complemento.





El técnico subrayó que la presión constante fue clave para cambiar el rumbo del partido. “El equipo tiene que presionar siempre y eso lo mejoramos luego”, comentó, añadiendo que esa intensidad permitió generar peligro, marcar dos goles y justificar la victoria con un dominio claro en la segunda mitad.

Finalmente, Giacone hizo énfasis en la competencia interna dentro del plantel y la importancia de sumar en el inicio del certamen.

“Hay dos jugadores de jerarquía por puesto, así que no nos podemos dar permisos y tenemos que estar enfocados”, concluyó, reiterando su deseo de convertir el estadio en una fortaleza a lo largo del torneo.







