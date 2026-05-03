José Giacone tras triunfo del Herediano en Cartago: "En Heredia hay que jugar otra final"

Herediano dio un paso firme en su camino hacia la final de fase del Torneo de Clausura 2026, tras imponerse 0-1 como visitante ante el Cartaginés en el arranque de las semifinales.

El técnico rojiamarillo, José Giacone, valoró el triunfo, aunque reconoció aspectos por mejorar de cara al duelo de vuelta.

“El equipo entendió que era un partido importante, muy duro, pero logramos el triunfo. Estas series son de 180 minutos y hay que jugarlas a muerte, dando el máximo esfuerzo”, expresó el estratega tras el compromiso.

Giacone fue autocrítico con el rendimiento de su equipo, especialmente en el manejo del balón.

“Si hay algo que quedamos debiendo es en el control del juego; pudimos haber tenido más posesión y cedimos la iniciativa en algunos tramos. Hubo momentos en los que defensivamente nos paramos bien, pero en otros nos faltó elaboración ofensiva”, analizó.





El entrenador también destacó el peso de la experiencia en la parte baja del equipo como lo fue el papel de Keyner Brown, Getsel Montes y Everardo Rubio.

“Estamos hablando de tres jugadores que ya tienen finales encima, con mucha personalidad y recorrido. Nosotros les damos la directriz, pero ellos interpretan muy bien el juego, y tienen mucha batalla en el lomo y lo hacen de una manera muy correcta”, señaló.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con una planilla versátil, capaz de adaptarse a distintos escenarios tácticos. “Pienso que el hecho de tener una gran planilla es importante, son muy versátiles y pueden cambiar situaciones tácticas para corregir ciertas situaciones. Hay muy buen trabajo en la elección de la planilla”, añadió.

Sobre el desarrollo del encuentro, Giacone fue claro en que la efectividad marcó la diferencia. “Fuimos contundentes, y eso es fundamental en este tipo de partidos, donde lo vistoso pasa a segundo plano y prevalece la eficacia”, afirmó.

Pese a la ventaja, el técnico dejó claro que la serie está lejos de definirse. “En Heredia tenemos que jugar otra final. Cartaginés es un rival que tiene lo suyo y no será fácil”, advirtió.

Finalmente, enfatizó en la necesidad de mejorar en casa sin perder la solidez mostrada en defensa. “En nuestra cancha debemos lastimar más, pero mantener la solvencia defensiva. Nos llevamos un triunfo merecido por el esfuerzo, no por un fútbol vistoso, y en ese sentido felicito a mis jugadores”, concluyó.

El partido de vuelta será el próximo sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.







