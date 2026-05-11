José Giacone tranquiliza a todos los heredianos sobre Marcel Hernández

El técnico de Herediano, José Giacone, se refirió al golpe en la rodilla derecha que sufrió el atacante Marcel Hernández el sábado anterior ante Cartaginés.

👀 Esa rodilla de Marcel pic.twitter.com/dxMTNeDSGX — TD Más (@tdmascrc) May 10, 2026

"Finalizando el partido, Marcel tuvo una situación en la rodilla, pero está bien, yo cuento con él para el partido, no habrá problemas", dijo Giacone.

El atacante es el goleador del torneo y por eso encendió todas las alarmas en el equipo. Sin embargo; este lunes Giacone tranquilizó a todos los heredianos sobre esta situación.

La final de fase tendrá su primer mano a mano este miércoles a las 8 p. m. en La Cueva y cerrará este sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado.

Si esta fase la gana el Team se bordará la estrella 32; pero si gana Saprissa se obligará a una Gran Final entre ambos clubes.