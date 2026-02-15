José Giacone sobre juvenil Daniel González: "Es un jugador que tiene mucho futuro"

El técnico de Herediano, José Giacone, analizó el triunfo 1-0 ante Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado.

Con ese resultado, los rojiamarillos son líderes con 16 puntos, tres más que los brumosos.

Estas fueron las declaraciones de Giacone:



Triunfo ante Cartaginés: Es un triunfo muy importante para nuestras aspiraciones ante un rival muy complicado, creo que el partido lo dice. Hubo momentos que ellos manejaron el balón, nos hicieron replegar, algo que nosotros no queremos, pero sucede y hay que estar preparado también para saber sufrir, tener paciencia, organizarse bien defensivamente y pienso que el primer tiempo fue complicado, a pesar de haber anotado antes del minuto un gran gol de Daniel.

Gol del juvenil Daniel González: Es un jugador que tiene mucho futuro y tiene que seguir ahí por el camino del trabajo y la humildad, es un chico que tiene muchas condicione.

Lo que más rescata del equipo: Lo que más me gusta es el grupo humano que tenemos, un grupo que empuja el que le toca jugar y el que no le toca, esa química a lo interno es lo que te lleva a saber que estás respaldado siempre, ante el error, ante una situación adversa, vos sabés que contás con compañeros al lado que te van a acuerpar y eso es lo que a mí me gusta de este equipo.



Darryl Araya y Haxzel Quirós por los costados: Todos son importantes, en este caso Darryl y Haxzel han tenido buenos partidos, los dos han anotado goles importantes, tienen su proyección por la banda y también saben defender, o sea, son jugadores que son bastante completos para la posición que ocupan y bueno, como cada uno en su posición tiene que exigirse al máximo porque la competencia interna también es importante, así que yo estoy contento con ellos pero también hay compañeros que lo pueden hacer bien.



Estado del equipo: Venimos creciendo, venimos mejorando y eso lo bueno de detectar qué se puede mejorar es que estamos ganando, porque el fútbol tiene esas cosas, a veces como hoy, hoy Cartaginés tuvo dos remates en los palos, tuvo aproximaciones y eso habla de que tenemos que seguir mejorando, o sea, la solidez pienso que tiene que ser mejor todavía y eso requiere su trabajo, yo estoy muy conforme con el esfuerzo que han hecho los muchachos, pero no nos podemos conformar sabiendo que tenemos que solventar situaciones que se nos van a presentar partido a partido.



Consolidar su idea: Es importante para trabajar y descansar, porque el hecho de jugar cada dos o tres días es complicado, esas semanas cortas del inicio del torneo son difíciles y bueno, el hecho de tener toda la semana nos va a hacer que los jugadores que tienen alguna molestia se recuperen rápido, sumar horas de trabajo importantes para consolidar la idea que tenemos.



Camerino florense: Es un camerino bonito para trabajar, está bien, o sea se basa en buenos valores el equipo, en el tema del compañerismo, el tema de la humildad, de tener los pies sobre la tierra, de que nadie se crezca y que todos tiren parejo, muchas cosas que a lo interno para mí son importantes y más que, hay muchos jugadores de gran trayectoria, jugadores que son grandes figuras, pero tenemos claro que lo primero es el equipo y luego los intereses personales.

