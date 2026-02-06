José Giacone: "Siempre es una motivación ir a jugar clásicos"

José Giacone se verá las caras con Óscar Ramírez este sábado a las 8 p. m. en el Morera Soto.

Giacone atendió a los medios de comunicación y estos fueron los temas más destacados:

Enfrentar a Óscar Ramírez: Es un entrenador ganador, el último campeón, que merece todo mi respeto. Siempre es una motivación ir a jugar a clásicos, partidos importantes, pienso que es una medida para todos nosotros los que estamos acá, así que lo tomamos con respeto, pero confiando en nuestras posibilidades.

Menos goles encajados: Siempre es bueno ser sólido en la fase defensiva, es algo que sí ponemos hincapié, como en todas las fases del juego, el equipo ha tenido buenos desempeños, pero siempre hay cosas por mejorar en ese aspecto.



Buen parámetro: Ir a jugar a la Liga es una buena medida para el funcionamiento defensivo, porque nosotros evidentemente no vamos a ir a meternos atrás, vamos a ir a buscar el partido, pensamos que tenemos la planilla para hacerlo, así que, bueno, vamos a ver en ese pulso cómo nos desempeñamos.

Línea de cinco defensas: Veníamos jugando con línea de cuatro, en el partido con Puntarenas lo hicimos con línea de cinco, línea de tres, algunos le dicen. Siempre lo hacemos con la idea de atacar. Los cambios tácticos son con la idea de buscar el campo rival y ser equilibrado. Así que bueno, pensamos que es una muy buena alternativa y una variante que con poco trabajo los jugadores se adaptaron bien y eso me da la pauta de que tal vez en algún momento se puede jugar dentro del mismo partido, con un sistema o con otro, de acuerdo a lo que esté pasando en el partido.



Marcar diferencia: Siempre que hay partidos tan parejos a priori, lo que marca la diferencia son los pequeños detalles. La concentración es fundamental, hay detalles tácticos o detalles tanto de táctica fija como el tema de las transiciones que hay que abordar. Pienso que nosotros hemos tratado en estos días de aprovecharlo para tratar de abordar todos esos temas, pero cuando hay un partido tan parejo a priori, uno no le da importancia a los pequeños detalles que a veces son los que marcan la diferencia en un partido.

