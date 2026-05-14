José Giacone: “Perdimos, pero la serie está abierta”

En Herediano no dan la serie por perdida, a pesar de caer 2-1 en casa de Saprissa en el juego de ida de la final de segunda fase del Clausura 2026.

El técnico florense, José Giacone, analizó el cotejo y habló sobre lo que viene para sus dirigidos.

Análisis de la serie

“La serie está abierta. Perdimos, pero la serie está abierta. Es un gol de diferencia, Saprissa va ganando. Nosotros intentamos en el segundo tiempo por todos lados y nos fuimos claros”.

Mejoras para la vuelta

“En nuestra cancha tenemos que manejar una intensidad mayor, tenemos que ir a buscar y ser más contundentes. Hay que fijarse en los detalles del rival, pero también hacer lo de nosotros, analizar bien para ser lo más eficientes posibles”.

Cómo se recompuso Herediano tras un mal inicio

“Empezamos con cierta pasividad y Saprissa estuvo preciso en esos minutos. Les dije a los jugadores que estuvieran tranquilos, que abrieran la pelota y empezaran a jugar pie a pie para manejar un poco la ansiedad”.

Cambio táctico para enfrentar a Saprissa

“El proceso de la estrategia fue lo que elaboramos en la semana y decidimos que Saprissa tiene ciertas características y por eso el cambio”.