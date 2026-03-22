José Giacone: "Hoy sí puedo rajar que le pasamos por encima a la Liga"

El Herediano dio un golpe de autoridad en el campeonato nacional tras imponerse 2-1 a Alajuelense, resultado que le permite regresar momentáneamente al liderato y reforzar sus aspiraciones en el torneo.

El técnico rojiamarillo, José Giacone, no ocultó su satisfacción tras el compromiso y destacó la actitud de su equipo, asegurando que era un triunfo necesario.



“Era una victoria que ocupábamos y el equipo lo entendió. Hoy presentó su mejor cara, con mucho ataque. Hoy sí puedo rajar que le pasamos por encima a la Liga, fue así y merecimos muchos más goles”, afirmó el estratega.

La victoria no solo representa tres puntos, sino también un golpe anímico importante para Herediano, que vuelve a colocarse en lo más alto de la tabla, aunque sea de forma provisional. El cuadro florense mostró una propuesta ofensiva sólida, atacando por distintas vías.

“Evidentemente, como lo planteamos, atacamos por todos los lados. Lo hicimos por adentro, por afuera y el balón parado siempre es un arma. Marcamos bien en ataque”, explicó Giacone sobre el planteamiento del encuentro.

El campeonato entrará en un parón por la Fecha FIFA, situación que el entrenador considera positiva para su plantel.

“Lo asumimos como lo que es, como un descanso. Hay muchachos que vienen arrastrando molestias y este parón te da tranquilidad para recuperarlos”, señaló.

Además, el técnico destacó que esta victoria representa la primera vez que logra imponerse a Óscar Ramírez, a quien elogió ampliamente.

“Creo que en mi carrera es la primera vez que le gano a Óscar. Estoy muy feliz porque lo he seguido siempre, sé lo que trabaja y para mí es uno de los mejores técnicos. Tengo un gran respeto por su trabajo”, indicó.

Sin embargo, Giacone fue enfático en evitar triunfalismos:



“No hay que agrandarse. Esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón”, concluyó.







