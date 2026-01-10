José Giacone: “El dicho de que hay que tener la maleta siempre preparada, nunca me gustó”

José Giacone tomó las riendas del Club Sport Herediano, un equipo que se ha caracterizado por tener poca paciencia con sus entrenadores. El estratega llega tras un semestre en el que los rojiamarillos quedaron fuera de las semifinales.

Sin embargo, el reto no hace mella en Giacone, como tampoco la posibilidad de no poder terminar su ciclo con la institución.

“Confío mucho en mi trabajo y no tengo ese dicho de que hay que tener la maleta siempre preparada, nunca me gustó”, explicó.

Para el entrenador está claro hacia dónde debe ir el barco florense.

“Herediano siempre debería clasificar y aspirar al título. Lo que pasó el torneo anterior tiene que ser una excepción, pero hay que respaldarlo con trabajo en el día a día y demostrar en el campo para poder darle a Heredia el lugar donde tiene que estar”, añadió.

Consultado sobre el material que tiene para trabajar, fue muy claro.

“Tenemos una planilla muy abundante, dos jugadores por puesto de muy buen nivel. Pienso que estamos bien para afrontar el torneo. Aparte hay cuatro o cinco jóvenes que nos van a ayudar con los minutos, que tienen un muy buen nivel, así que estoy contento con eso”, concluyó.