José Giacone difiere de Hernán Medford: "Fue un partido muy parejo"

El entrenador de Herediano, José Giacone, no coincidió con el comentario del técnico de Saprissa, Hernán Medford, quien afirmó que los morados "le pasaron por encima" al Team, luego del triunfo de la S 2-1 en La Cueva.

En la conferencia de prensa posterior al juego, Giacone respondió y dio su punto de vista. Consideró el juego como "muy parejo" y señaló que "hubo un tiempo para cada equipo".

"Es subjetivo, yo respeto a todos los colegas, el mío es el que dije recién, en el primer tiempo ellos jugaron mejor sin ser contundentes, nosotros tuvimos control el mediocampo, pero bueno el tema es que yo tengo autocrítico. El primer tiempo fue de ellos, el segundo nosotros. Respeto la opinión de cada colega. Para mí era para empate, un tiempo para cada uno", respondió Giacone.

Aquí las declaraciones del estratega en la conferencia:

Análisis: Creo que fue un partido muy parejo, en el primer tiempo fue mejor Saprissa, en el segundo tiempo cuando mejor jugábamos nos metieron un gol. El fútbol es de detalles, el equipo se entregó, estoy orgulloso de nuestros jugadores. Nos vamos tristes por el resultado.

Medford dijo que le pasaron por encima a Herediano:

Sin partido a mitad de semana: A todos nos cae bien, es un torneo muy demandante en la parte física, es importante tener esas semanas largas.

Por qué jugar tanto para atrás: Tal vez el tema se mal interpreta el tema del control. A veces los perfiles eran siempre para atrás y se abusó de eso. El equipo a mí me gusta más vertical, es otra de las cosas que hay que mejorar y tener los recursos para hacerlos.

Elías Aguilar y Marcel Hernández: Son grandes jugadores los dos, decidimos darle un poco más de verticalidad. Los cambios fueron para buscar el arco rival, salvo el de Yeltsin que ya Marcel estaba cansado.