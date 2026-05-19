José Giacone detalla los principales puntos para ser campeones

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, celebró el sábado pasado la obtención del campeonato del Torneo de Clausura 2026.

En conversación con Teletica Deportes Radio, el estratega fue claro sobre los principales puntos que le permitieron al equipo levantar la copa.

“Fue un torneo redondo que se ganó de principio a fin. Fue inapelable lo que hizo el equipo”, aseguró el estratega.

Giacone llegó tras un Clausura 2025 complicado, pero confiado en la calidad de la planilla rojiamarilla.

“Vi la calidad de la planilla, luego se sumaron otros como El Tepa González, Fuller y otros. Vi la conformación de la planilla con muchas variantes, podía ser un equipo versátil y de gran calidad”, añadió.

“Era solo tocar los botones apropiados para retomar la senda del triunfo”, recordó sobre lo que encontró cuando tomó la decisión de volver a la casa rojiamarilla.

El técnico también destacó el manejo del camerino como uno de los factores fundamentales.

“Es importante el manejo de grupo. Yo dejaba jugadores en banca que pueden ser titulares y figuras, que han sido seleccionados y tienen gran trayectoria, pero dejar eso por el bien del grupo es de rescatar”, dijo Giacone.

Otro de los aspectos que resaltó fue la disciplina del equipo durante el semestre.

“Yo le dije a los jugadores: no me gustan las quejas ni las expulsiones. Uno es responsable de los partidos y los resultados. Cuando jugás mal perdés y cuando jugás bien ganás. Que nos olvidemos del VAR, de los árbitros y las provocaciones. Hay que tener temperamento para aguantar una provocación pensando primero en el equipo, y ellos lo entendieron a la perfección”, indicó.

Finalmente, Giacone explicó cómo afronta el presente del equipo tras conseguir el título.

“Cuando termina un torneo paso la página para corregir yo y trasladarlo al equipo. No podemos conformarnos, esto debe convertirse en un hábito”, concluyó.