José Giacone destaca trabajo de Marcel y aporte de sus compañeros

Este domingo, ante Puntarenas, Marcel Hernández volvió a anotar para Herediano. El octavo gol del cubano lo confirma como máximo artillero, además de devolver a los florenses a la punta del Clausura 2026.

José Giacone, técnico rojiamarillo, señaló que el mérito es tanto de Marcel como del resto del equipo.

“Todos son importantes, los jugadores cumplen bien su función y él es el goleador del equipo por mérito y capacidad. Pienso que Marcel ha demostrado con el tiempo la categoría que tiene”, explicó el timonel.

Giacone volvió a dejar claro que su equipo quiere terminar como líder de la fase regular en la tabla de posiciones.

“Vos tenés la posibilidad de ser campeón en la segunda fase y tenés una gran final si no ganás la segunda fase; o sea, tenés dos posibilidades de ser campeón. El reglamento así lo indica y evidentemente el primer lugar es muy importante”, aseguró.

Con cuatro partidos por jugar, Herediano entiende que son cuatro finales las que le esperan.

“Pienso que hay que estar tranquilos, ¿verdad? Sobre el tema de la ansiedad, obviamente no te voy a decir que no miramos de reojo a los otros equipos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que nos compete a nosotros, tratar de aprovechar al máximo los días de trabajo previo a los partidos para que el equipo salga con determinación, convencido de lo que tiene que hacer y poder obtener los resultados que necesitamos”, concluyó.