Jeaustin: “Del árbitro no quiero hablar porque armó un circo, estuvo muy cargado”

Expulsión de Fernán Faerron: No he visto el video, no he podido ver. A él también lo agreden sin pelota. Del árbitro no quiero hablar porque se armó un circo, el arbitraje estuvo muy cargado. Así es fácil arbitrar. Te echas el circo encima, te aplauden y salís como los grandes, pero eso no me toca a mí. El árbitro incidió muchísimo en el desarrollo del partido.