Jeaustin Campos tras hincar al bicampeón: "Dimos un golpe de autoridad"

Selección Nacional: No puedo ser tan pretencioso de decir que soy el más capacitado porque no, aquí hay entrenadores muy buenos. Como se lo digo a los muchachos y a los que no están jugando, no piensen en el cuándo, piensen en el cómo van a estar cuando se les dé la oportunidad. Si me pregunta si estoy capacitado, te diría que sí. Tengo experiencia, me ha tocado entrenar afuera, dirigí en Copa Sudamericana. La experiencia que he tenido es bastante buena, pero no depende de mí. El cuándo no está, pero el cómo sí. Hoy me debo al Herediano y estoy muy feliz de ser líder.