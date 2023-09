Jeaustin Campos sobre empate ante Santos: “No lo creo justo”

Análisis del empate ante Santos: Es un poco frustrante si ese golazo no hubiese entrado tal vez sería otro discurso. Es una cancha difícil, no es un equipo fácil, aguerrido, difícil. Randall Row no se va a rendir nunca. Intentamos hacer nuestro juego. Es un poco frustrante porque no pudimos tener las acciones de gol que queríamos. Aquí no es fácil tampoco.