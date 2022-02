Jeaustin Campos: "Si tengo que sacar a jugadores que no aportan, lo haré"

Muy molesto y con bastante crítica a su camerino, así fueron las declaraciones del técnico del Herediano, Jeaustin Campos, tras caer ante Cartaginés y cosechar siete partidos sin victoria.

“El manejo de éxito es muy difícil, porque cuando hay éxito nos olvidamos el cómo lo logramos. Nos olvidamos de las razones por las cuales fuimos exitosos. A mí me ha tocado ser bicampeón muchas veces, no es que intente saberlo todo, pero la experiencia y los golpes nos advierten que para ser bicampeones necesitamos la constancia.

“Hay precios para ser campeón que hay que pagar, si no los pagamos con humildad vamos a tener un arranque como este. Hay muchachos que con la estrella en el pecho creen que vamos a ganar. En el campo es un equipo frío y no intenso como nosotros logramos ese campeonato”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

El estratega fue enfático en decir que el Herediano se recuperará en las próximas fechas, eso sí, para esto hay que cambiar algunas cosas dentro del terreno de juego.

“Sé cómo quedar campeón, bicampeón, tricampeón y tetracampeón y sé qué es lo que hay que hacer y lo que no.

“Me conocen a mí, no doy nada por descontado. Siempre me considero una persona de alto rendimiento y ganadora, no porque gano siempre, pero porque me resisto a perder. Me resisto a ser un ciudadano común, porque en este país existe la mediocridad”, manifestó con algo de enojo.

Pero, ¿está el puesto de Jeaustin Campos en juego?

"Mi consciencia está muy tranquila, yo sé lo que es ser constante el día a día y estar tranquilo por lograr el campeonato. Incluso un poco delicado de salud me dediqué a entrenar".

Además, habló de separar jugadores y explicó que “no tiene ningún problema” y la situación lo amerita.

"No sé si tenemos que separar jugadores o qué hacer. A mí no me interesa si vienen de la selección, con una medalla en el pecho, a mí me interesa el Herediano.

"Hay actitudes que no respetan el trabajo del cuerpo técnico ni de algunos jugadores, y ahí si me voy a meter y si tengo que sacar a jugadores que no aportan lo haré", puntualizó.