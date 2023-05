Jeaustin Campos: “Por más humo que haya en el aire, Herediano siempre confió en mí”

Por Daniel Jiménez | 8 de mayo de 2023, 16:48 PM

El entrenador de Herediano, Jeaustin Campos, conversó previo a la semifinal ante Saprissa y tocó temas importantes. Uno de ellos fue el cómo se siente pues hasta hace unas semanas vivió un tema complicado con la salida de Saprissa.



Además, también afirmó que le agradaría tener al espigado defensor Kendall Waston en el Team.

Aquí el extracto más relevante de la conferencia de prensa de este miércoles, en el Media Day de la Unafut.

—¿Es Saprissa el favorito en esta serie?

La verdad que ustedes saben igual que yo que una vez que están los cuatro clasificados, todo puede pasar. Hay favoritos que han sido campeones, otros no tanto. De los cuatro equipos que avanzaron, nunca ha estado tan parejo. Empezamos de cero.

—¿Visualiza a Kendall Waston como jugador de Herediano?

Desde que debutó, Kendall ha estado siempre conmigo. Son cosas que no manejo. Están otras personas, quién no quisiera tener a Kendall. Yo que lo conozco quisiera tenerlo, ahora me toca de rival. Yo feliz de la vida, pero eso no depende de mí sino de las circunstancias contractuales. Por mí, yo encantado.

—¿Cómo se siente el Jeaustin Campos más íntimo luego de haber pasado situaciones difíciles hace algunas semanas?

Si hablamos de que en la vida hay justicia, el fútbol lo da más rápido. Si no actúas bien, la vida te la cobra, pero el fútbol es más rápido y está a la vuelta de la esquina. El fútbol me premia con estar en un gran equipo, con gente de fútbol que es lo más importante. Con honestidad y profesionalismo he tratado de ser recíproco. Obtuvimos la clasificación. Estoy feliz, en 15 o 22 días el fútbol ha cambiado para bien. Agradezco a la dirigencia del Herediano por pensar en mí. Por más humo que haya en el aire, Herediano siempre confió en mí y estamos dando batalla. Espero que podamos hacer unas buenas series. La mentalidad está en seis partidos.

—¿Cómo pesa la experiencia de un técnico en semifinales?

Por las experiencias que haya, todas las series hay que disfrutarlas. Lo estoy haciendo. El ser constante es importante. Hay que encender todas las luces para trabajar por los resultados.

—¿Cómo siente que llega su equipo a las semifinales?

Los últimos tres torneos me ha tocado asumir equipos después de más de la mitad del campeonato. A Herediano en el Centenario por ejemplo. De las tres veces me ha tocado ganar dos. Hemos venido de atrás. El tico, no solo el futbolista, se ha acostumbrado a alcanzar. El mantenernos en el éxito nos hace falta. Eso nos falta porque es una cuestión social. Nada está escrito y nos toca a nosotros. Gracias a Dios tenemos experiencia y clasificamos.

—¿Le molestó cómo pierde por sanción al portero Bryan Segura?

En plena guerra no podemos volver atrás a ver a nadie. La vida sigue, la serie sigue. No le voy a entretener en ese tipo de cosas. Me ha sorprendido su madurez, entrega y trabajo.

—¿Cuán crucial es el primer partido ante Saprissa?

La localía es importante y hay que aprovecharla. El promedio en cuanto a estado anímico y emocional está más fuerte en el que alcanza y llega. Vamos a aprovechar la ola emotiva, de eso se trata. Vamos a intentarlo. Es un gran rival, lo conozco y esperemos en Dios que así sea. Son 180 o más minutos. Tampoco nos vamos a morir, vamos a ir despacio, disfrutando el partido. Sacar una ventaja de local es lo que esperamos.

—¿Lleva desventaja usted como técnico por estar expulsado?

Yo eso se lo dejo a Roberth Garbanzo y a Jafet Soto. Este equipo está bien cubierto. El entrenador se dedica a entrenar. En buena hora ellos decidirán. Si nos toca quedarnos en la grada más tiempo, confío plenamente en el cuerpo técnico. No me ha ido mal desde la grada (risas). Después de todo lo que me ha pasado me toca disfrutar del fútbol.