Jeaustin Campos: "Me voy más con el resultado que dé lo que mostramos en el juego"

Fiel a su estilo directo y crítico, el técnico Jeaustin Campos fue muy critico con el trabajo del Herediano pese a que consiguió un triunfo por la mínima ante Pérez Zeledón y sumó así su sexto partido consecutivo con victoria en el Apertura 2021.

Campos afirmó que se marchó más contento con el resultado que con la forma en que jugó su equipo.

“Me voy más con el resultado que dé lo que mostramos en el juego. No creo que el resultado pueda ser injusto, pues ellos tuvieron las opciones, pero fueron a balón parado sobre todo en el segundo tiempo. Pero me gustó el juego, me gustó como se plantó Pérez Zeledón creo que están haciendo bien las cosas y no es congruente los resultados que están teniendo con el volumen de juego”, añadió Campos.

Lea también Perez Zeledon Herediano sigue imparable y se deshace del colero Pérez Zeledón Un solitario penal de Jonathan McDonald fue suficiente para que los rojiamarillos sigan firmes en la cima del Apertura 2021.

Además, explicó la razón por la que pasó a línea de cinco en algún momento del partido.

“El equipo no estaba jugando mal, pero había una presión alta que estaban teniendo en nuestros jugadores por fuera. Por eso pasamos a la línea de cinco para poner dos centros delanteros y jugar por el centro.

“No teníamos esa consistencia y esa posesión de pelota, nuestros jugadores no tenían esa estabilidad en el mediocampo con el balón”, explicó.

Finalmente, se refirió a lo que vendrá para el próximo partido cuando enfrente a Liga Deportiva Alajuelense.

“Estamos en una semana compleja con clásico ante Alajuelense, luego vamos a San Carlos, son semanas de viajes muy complicados. Estoy contento, satisfecho, pero con muchas cosas por mejorar. Estamos ganando en confianza y yo soy autocrítico, no vivo de espejismos, si no de realidad y a eso vamos”, sentenció.