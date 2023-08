Jeaustin Campos: "Estamos golpeando con martillo de hule"

Análisis de juego: Uno trata y espera la mejor versión de los muchachos, todo tiene su explicación, si analizamos cuántas situaciones de gol tuvimos y no tuvimos eficacia. Un equipo como Herediano no solo tiene que jugar bien, estamos golpeando con martillo de hule, cuando les pasamos por encima a los equipos hay que ser eficientes.

Falta pegada: Todos los partidos los hemos jugado bastante bien con movimientos, no voy a decir que les pasamos por encima a los rivales porque es falta de respeto, pero los hemos superado ampliamente, pero qué hacemos con eso, tenemos que ganar, si no para qué. Estoy enojado porque no se puede jugar tan bien y no tener los resultados que merecíamos.

Últimos minutos: Yo nunca estoy seguro de los resultados, sí de manejar una ventaja. Nuestros jugadores deben estar alertas. Ese segundo gol de Puntarenas no puede pasar en Primera División, no podemos tener estos despistes, hay mucho por trabajar. No jugamos mal, pero esto no es de merecer. Hoy no hicimos la estocada final y tampoco cuidamos el resultado.