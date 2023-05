Jeaustin Campos: "Es doloroso la manera en que se perdió"

"Es doloroso la manera en que se perdió. Yo siento que el equipo hoy pecó en lo que no debería de pecar. Las finales hay situaciones que no se regalan. Estos partidos son de detalles. Los dos goles fueron de balón parado, uno a favor y otro en contra. Fueron errores muy gruesos de nosotros y condicionaron el resto del partido".

"La verdad que a mí no me interesa, allá cada quién y listo. No es qué se hace y qué se dice, sino quién lo hace y quién lo dice".