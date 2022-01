Jeaustin Campos envía advertencia a los seleccionados del Team

El arranque del Clausura 2022 ha sido atropellado para el técnico del Herediano, Jeaustin Campos, ya que entre jugadores seleccionados y lesionados suman aproximadamente 11 bajas.

Esteban Alvarado, Keysher Fuller, Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Gerson Torres, Jewison Bennette y José Guillermo Ortiz son los futbolistas rojiamarillos que se encuentran con la Selección. Pese al recorrido de estos jugadores, Campos les dejó claro que su puesto no es seguro.

El técnico florense destacó que los jóvenes que están dentro del equipo trabajan para ganarse un espacio en el equipo titular.

“Estoy súper contento porque sé que tengo para echar mano y si cuando vienen los seleccionados, cuidado y no se ganan un puesto los jóvenes. Aquí en el fútbol no hay verdades absolutas. Obviamente por algo están en la selección, no por nombre, sino porque se lo han ganado dentro del equipo y eso lo tenemos que respetar”, afirmó.