Jeaustin Campos da pistas sobre el futuro de Kenneth Vargas

“Ustedes saben más de eso que yo (interés por el jugador). Lo que sé, es por ustedes y me parece que es más una pregunta para Robert (Garbanzo), pero de lo que he leído, ya no estamos contando con él. Pero yo no lo pongo porque se vaya, sino porque tiene una recaída en su tobillo y está en periodo de recuperación, pero ya el lunes tiene que estar aquí o bien allá (extranjero)”, explicó el estratega.