Jeaustin Campos aprovecha conferencia de prensa para cobrarle dinero a Saprissa

“Es de bien nacidos ser agradecido, cuando vine al Herediano después de año y medio recibí el calor de la afición y la junta directiva y agradezco y apreció muchísimo lo que me han dado", expresó Jeaustin.

Y agregó: "Por esa misma línea, (del saprissismo) no esperaría menos, estamos en paz, agradezco la oportunidad que me brindó mi anterior club de trabajar, de poder ganar lo que gané y creo que no nos debemos nada, bueno, salvo los premios del torneo anterior que no me los han pagado, esperemos que ojalá me llegué el cheque el domingo, pero a partir de ahí no sé si estamos a mano o no”, respondió Campos.