Jeaustin Campos admite que puede haber algo de "campeonitis" en el Herediano

Lo recalcó justo al final del torneo en el momento que levantaba el título, sin embargo, hoy parece que podría estar padeciéndolo.

Se trata del virus de la “campeonitis” y que en palabras de Jeaustin Campos, parece haber un poco de eso entre las razones de la mala racha que suma el Herediano con seis partidos sin ganar.

“Estoy claro que hubo muchos distractores. Sí, puede haber un poco de “campeonitis”, aunque no lo quiera y puede que el grupo tenga algunos distractores más y el título sea uno de ellos, la selección, otros no están en un nivel óptimo, pues somos humanos y a veces no estamos en nuestro mejor momento principalmente los jugadores determinantes, así que es un cúmulo de factores. También han pasado muchos accidentes, con bajas de jugadores, COVID-19, etc”, indicó Campos en la conferencia tras empatar 1-1 ante Jicaral.

Lea también Club Sport Herediano Jicaral se da un respiro a costa de un Herediano que sigue varado Los rojiamarillos lo ganaban 1-0 con gol de Kenneth Vargas, pero a cinco minutos del final Kermey Arboine les atragantó la victoria. El Team sigue sin triunfar.

El estratega aseguró que la situación es rara, pues fueron muy superiores a Jicaral, aunque no lograron traerse los tres puntos.

“Siento que hay un grado de impotencia porque el equipo fue muy superior, tuvimos un buen manejo del juego a pesar del estrés de los resultados y un poco la parte futbolísticamente que no nos ha ido bien”, añadió.

Campos también fue claro que se está fallando mucho en la toma de decisiones, aunque cree que la solución vendrá pronto.

“Nuestro trabajo como cuerpo técnico es trabajar de área a área, creo que atacamos y defendimos bien, es ya una situación individual de cada uno de los muchachos dentro del terreno de juego

“Mi trabajo es dar herramientas a ellos para tener situaciones de gol y nunca estemos mal parados en defensa y ambas cosas las hicimos, pero desafortunadamente hay muchachos que tal vez no están en su mejor momento futbolístico”, reconoció.

Ahora el Herediano deberá revertir esta mala racha el próximo domingo cuando enfrente al Cartaginés, otro equipo que viene de capa caída en el certamen con dos derrotas consecutivas. Este juego será a las 11 a. m. en el Fello Meza.

Spotify