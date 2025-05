Jafet: "Yo no necesito estar en ese Comité Ejecutivo, si mañana me tengo que ir, me voy"

El técnico de Herediano, Jafet Soto, no se guardó nada. Fiel a su estilo de verbo fuerte y directo se refirió a cuatro temas puntuales.

A que esto no es personal, a Saprissa y la Liga, convocado a la Copa Oro y al Comité Ejecutivo de la Federación.

Estas fueron las declaraciones de Jafet Soto

No es personal

Y si es una rivalidad normal, es una rivalidad grande, bonita. Yo la veo deportivo, no lo veo personal, ya algunos si lo quieren ver personal, verdad, y yo no lo veo así, yo lo veo como un tema de planificación, lo veo como un plan a largo plazo, un plan de desarrollo a largo plazo, donde nosotros lo hemos desarrollado dichosamente de la A a la Z y a veces desviado con el 1, 2, 3, porque no hemos podido seguir con el abecedario, pero hemos cambiado números y nos han salido las cosas.

Lo veo como un plan de desarrollo que a nosotros si nos ha salido, porque nosotros no cambiamos la junta directiva cada dos años, porque no tenemos que estar en ese pleito, porque no hay una barra que mande, sino aquí manda Fuerza Herediana y aquí la decisión la tomamos dos personas, tres personas máximo.

Saprissa y la Liga



Entonces creo que todo ese tipo de cosas le han dado un sabor diferente, aprendimos de ellos, todo lo que nosotros hacemos lo hemos aprendido de la Liga y Saprissa a lo largo de la historia, cuando llegaban y contrataban a un jugador en una final, porque nosotros no teníamos los recursos para renovarlo, y ellos sí.



Hoy estamos en un tema de recursos y de aprovechamiento y sobre todo de planificación muy parejos, cuando ellos van por un jugador tal vez ya yo lo firmé, cuando yo voy por un jugador tal vez ellos ya lo firmaron, ellos no renovaron, yo lo agarré y lo firmé para nuestro equipo.



Entonces yo creo que eso ha generado cierta competencia, más que en la cancha, fuera de la cancha y lo han intentado, a veces ese adelantamiento lo han intentado llevar a la cancha y han llevado a otras muchas estructuras, donde dicen que Jafet saca provecho.

Convocado a Copa Oro



Yo les pregunto, un chamaco de 16 años, 17 años con 300 minutos en Primera División ya está en la lista de los 60 elegidos para una Copa Oro, ¿Quién sacó provecho?, 300 minutos y ya está en la lista para una Copa Oro, quién saca provecho, quién manejó la federación durante años como fue el Popeye Herrera.



De dónde venía y cuántos jugadores de ese equipo llegaron, no hablemos de sacar provecho porque cuál fue el entrenador que nombraron para la selección Sub-17, ¿dónde dirigía? Liga Deportiva Alajuelense, Junior Díaz. ¿Cuál era el seleccionador de selecciones regionales? Luis Roberto Sibaja, ¿dónde está ahora? En Concacaf, ¿de dónde proviene él?

Comité Ejecutivo



Entonces no hablemos de sacar provecho porque a ustedes les gusta a veces también tirarme los trapitos a mí sabiendo que yo y ¿Cuántos heredianos hay trabajando en la federación?, ¿Cuántos? Ni uno, ni uno.



Es más, yo estoy en ese Comité Ejecutivo porque quiero, pero también mañana puedo irme, yo no dependo de ese Comité Ejecutivo, solo tres personas no cobramos las dietas ahí, y yo soy una de esas. Yo no necesito estar en ese Comité Ejecutivo, si yo mañana me tengo que ir, me voy, porque yo no necesito que nadie me esté ayudando a mí, porque todo lo que hemos hecho en el Herediano lo hemos hecho con uñas y dientes, con tierra en las uñas.



Nosotros lo hemos hecho nosotros, lo hemos construido nosotros con la ayuda de nuestra afición, con la ayuda de nuestros socios, con la ayuda de la asociación.



Nosotros no tenemos el respaldo de un emporio económico atrás, nosotros no; nosotros vamos ahí, a coyol quebrado, coyol comido, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos, y eso es lo que duele, porque cuando uno se va acercando, el sordo oye, el ciego ve y el mudo habla.