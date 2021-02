Jafet Soto: “Yo ya dije que no voy a volver a dirigir al equipo”

Jafet Soto fue claro con que no piensa dirigir más al Herediano, ahora se enfoca en su trabajo y en la elección del nuevo estratega florense.

“Yo ya dije que no voy a volver a dirigir al equipo, a este equipo, dirigir puede ser que sí pero a este equipo no”, aseguró el florense.

“El porque no dirijo, no es algo que en este momento primero me sienta en capacidad o con ganas y creo que ya he dirigido las suficientes veces en el Herediano, ya fui campeón dos veces, tres veces prácticamente como entrenador, estoy tranquilo en ese aspecto”, expresó Soto.

El gerente deportivo sabe muy bien cuales son sus funciones y sus objetivos, el momento de dirigir de volver a dirigir, parece que deberá esperar.

“Ahorita tengo un sueño que se está convirtiendo en realidad y eso me genera demasiado trabajo“

“Yo se cuales son mis funciones, las tengo muy claras y creo que no lo he hecho tan mal con nueve campeonatos incluyendo el femenino”, dijo el gerente florense.

Hace algunos días atrás Soto Molina, había dejado ver que era buen amigo de Ricardo Antonio La Volpe y que a él y a cualquiera le agradaría tenerlo como entrenador en la institución.

Algunos medios internacionales recientemente han publicado sobre la posibilidad de que el ex entrenador de las selecciones de Costa Rica y México llegue al plantel florense, sin embargo eso no es nada concreto aun.

De momento quien quedará a cargo del primer equipo será Pablo Salazar, un hombre que cuenta con todo el apoyo de la dirigencia rojiamarilla.

“ Lo de Pablo es una situación que es de la casa, estamos pensando sólo para el partido del sábado y esperamos que la próxima semana tener nuestro técnico”, comentó Soto.

El “Team” florense tendrá participación este próximo sábado a las 7:00 p. m. cuando deba ir de visita al “Fello“ Meza para enfrentar al Cartaginés.