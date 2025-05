Jafet Soto ve como una ventaja que Herediano llegue con varios días de descanso a la final

El técnico del Herediano, Jafet Soto, no cree que su equipo llegue falto de ritmo al primer juego de la gran final ante Alajuelense, pese a 10 días de parón.

Más bien para el técnico esta semana larga ha sido de mucho análisis y de fortalecer al equipo en muchos aspectos.

“Creo que hemos tenido una muy buena semana. Una semana donde hemos podido mejorar, corregir, entrenar. ¿Cómo entrenamos? Pues como queremos jugar.

“Opino que eso nos ha fortalecido muchísimo a nuestro lado del grupo. Estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, así que la verdad que muy bien, muy fuertes”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Soto no podrá estar en estos dos partidos debido a una sanción.

“Creo que, con el tema de no estar en la banca, si me tocara, no es nada nuevo para mí, sí me tocara”, indicó con ironía, pues, presentó una apelación que espera ser resuelta antes de la final.

El Herediano tuvo un partido a puerta cerrada el domingo anterior que les sirvió para pulir al equipo.

“Nosotros jugamos el domingo, acá a puerta cerrada. Participamos contra un rival que bastante nos exigió. Así que lo que hicimos fue equiparar la semana, jugamos un partido de mucha intensidad”, indicó.

El Team no tiene bajas para este partido por lo que Soto tendrá todas las armas a su disposición para el próximo domingo.

Jafet Soto ironizó con el hecho de que Óscar Ramírez aseguraba que Saprissa le espió los entrenamientos.

“No vamos a utilizar el Estadio Nacional para entrenar antes. Lo que sí reservamos fue una mesa en el piso 10 del hotel para ver todo lo que se mueva ahí en el Estadio Nacional y que se haga a partir de hoy, todas las horas tenemos una habitación ahí… Y si no también, pues, mandaremos los drones al Morera, a las afueras, para tener toda la información que tengamos… Ja, ja, ja es broma”, concluyó.

Herediano visitar el Estadio Nacional para medirse a la Liga este domingo a las 5 p. m. en el primer partido por la gran final nacional.