Jafet Soto tiene "miedo" de jugar la final por tema del arbitraje

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto, reconoce que tiene “miedo” de jugar la final de segunda fase ante Alajuelense debido al tema del arbitraje, el cual ha sido muy criticado en las series de semifinales.



El estratega florense habló poco del empate 1-1 este domingo ante Saprissa que les dio el boleto a la final gracias al contundente triunfo 3-0 en el juego de ida.

“Esto es de los jugadores, nos toca cambiar la página, celebrar un ratito y pensar en la Liga, rival directo y al que no le hemos podido ganar. Queremos llevar esto a cuatro partidos”, expresó Soto visiblemente afectado de su garganta.

Eso fue lo único que habló de la serie ante los morados, ya que luego señaló fuertemente la labor de los árbitros en las semifinales y catalogó la eliminación de Cartaginés como una “injusticia”.

“Nuestro presente es duro, habría que preguntarle a la Comisión de Arbitraje si vale la pena presentarse a jugar el partido, porque si vamos a ver los arbitrajes que hemos tenido tanto en la serie nuestra como en la de Cartago pues qué pereza ir a jugar.

“Hay árbitros con muchísima capacidad, pero quiero preguntarle a la Comisión si podemos ir tranquilos. Había prometido en fase regular no meterme con el tema del arbitraje, pero ustedes ven mis chats y a todos les respondí qué miedo venir a jugar hoy (al Saprissa), pues de la misma forma digo qué miedo jugar el miércoles”, dijo Soto.

​Posteriormente criticó el trabajo que realiza el gerente deportivo manudo, Agustín Lleida, desde diferentes aristas.

“Yo no voy a salir como sale Lleida a decir un día antes del partido que Juan Gabriel Calderón es el mejor árbitro de Costa Rica y luego que ojalá el arbitraje no perjudique, cuando ha sido uno de los equipos más beneficiados de esta serie. La Liga no merece que le regalen nada porque lo ha hecho muy bien, fue el mejor equipo del campeonato”, expresó.

Según Soto, los árbitros se “pasearon” en el trabajo que realizó Cartaginés durante el torneo.

“Que sepan que vamos con todo, que hablen lo que quieran hablar. Aunque pregunto a la Comisión de Arbitraje ¿vamos o no vamos? ¿merece ir?”, concluyó.

El partido de ida entre Herediano- Alajuelense se disputará el miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, sede del conjunto rojiamarillo esta campaña.