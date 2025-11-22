Jafet Soto sobre Saprissa: "Nos jugamos una final y sabemos jugar estos partidos"

El Herediano está en una situación complicada donde no tiene margen de error y este sábado a las 8 p. m. se juega una verdadera final ante el Deportivo Saprissa en Tibás.

A falta de tres fechas para que finalice la etapa regular, el Team está afuera de zona de clasificación al ser sexto con 19 puntos, a cuatro unidades del cuarto lugar que es Liberia.

"No tenemos margen de error y nos hemos preparado los que nos quedamos acá, teníamos 10 bajas, cuatro o tres que convocaron, se sumaron algunos que estaban lesionados, los que nos quedamos que éramos como 12 y aprovechamos estos 20 días, sabiendo con dientes apretados que nos jugamos el todo por el todo mañana", comentó Jafet.

El estratega anunció que el club está concentrado desde el pasado jueves ya que consideran vital este compromiso para sus aspiraciones.

"Sabemos lo importante que es el partido, estamos muy metidos, nos jugamos una final y sabemos jugar estos partidos", recordó Soto.

Por su parte, el Monstruo se juega el liderato, pues es segundo con 29 puntos, a dos de Alajuelense que es líder y se enfrenta este domingo a las 4 p. m. frente a Sporting en el Morera.