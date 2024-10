Jafet Soto sobre rotaciones: "Los jugadores deben estar preparados para jugar"

El entrenador de Herediano, Jafet Soto, afirmó que el Team está preparado para enfrentar al Motagua de Honduras este miércoles a las 8:15 a. m., por el juego de vuelta de los cuartos de final de Copa Centroamericana.

El marcador global de la serie está 2-2. Los dos goles rojiamarillos marcados la semana anterior en suelo catracho podrían ser vitales, pues en caso de empate los tantos de visita marcan la diferencia.

Estos fueron los temas más destacados que tocó Jafet Soto en la conferencia previo al partido:

Copa Centroamericana: Estamos muy contentos por estar en ambos torneos compitiendo, nuestro presente es la Copa Centroamericana y estamos enfocados en sacar un buen resultado, no será fácil, pero lo tenemos claro.

Jugar en el Fello Meza: Lo hemos hecho durante cuatro años, no es la primera vez, estamos agradecidos con Cartaginés por la disposición porque siempre nos han abierto las puertas. Estamos muy contentos de jugar acá en Cartago y con la responsabilidad de estar en casa. No es excusa, tenemos cuatro años así y aun así hemos sido campeones y aquí no hay excepciones.

Rotaciones: Yo siento que el tema de rotaciones, como jugador, no me gustaba tanto, siento que hay una base. Como técnico, para hacer un cambio al minuto 30, cuando voy perdiendo y volver al que era titular, que no puede ser que no pase, pero es lo que he visto. Muchos dejan fuera y luego componen. Es diferente recomponer de la banca porque uno ve una situación táctica en específico a tener que quemar un cambio, una ventana o a un propio muchacho, pero esas situaciones son dependiendo del partido. Yo creo en una base importante de un porcentaje alto, los jugadores deben estar preparados para jugar. Yo no veo rotaciones en España, en la Champions, siempre hay una base. Si nos apegamos al tema internacional no tenemos por qué estar lejos de eso.

Goles de visita: Yo lo veo 50-50. Son equipos muy parejos y muy fuertes, si usted me dice que saque alguna diferencia, sería el tema táctico, lo podríamos sacar de algunas cosas individuales, pero si vemos algunas cosas del equipo, ambos son parejos. Eso nos hace trabajar el equipo como si no tuviéramos ventaja de nada. Tenemos una ventaja de desempate en el reglamento, pero no en el marcador como tal, debemos salir a buscar la victoria.

Final tica: Me gustaría pasar este partido, pero pasando esto estás en Concacaf y es uno de los objetivos del club, lo más importante es el presente y tenemos uno bastante bueno. No dependemos de absolutamente nadie. Dependemos de nuestro rendimiento.