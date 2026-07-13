Jafet Soto sobre nuevo estadio: "Con mucha fe esperamos estrenarlo el próximo agosto"

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, sostuvo que esperan tener al equipo jugando en el nuevo Rosabal Cordero a finales de agosto.

"Esperamos que sea como lo hemos dicho, estamos manejando fechas para finales de agosto", comentó Jafet tras ganar la Supercopa a la Liga Deportiva Alajuelense.

Soto indicó que los atrasos son normales en cualquier obra y más en una tan grande como esta.

"En la construcción pueden haber contratiempos como en cualquier obra y más de esa magnitud podrían haber, esperemos en Dios que no (se atrase), este ha sido un proyecto de fe, donde Dios nos ha acompañado desde el primer día hasta hoy y con mucha fe esperamos estrenarlo el próximo agosto", añadió.

Apertura Zona Comercial.

El pasado 15 de junio, el club inauguró la Zona Comercial del nuevo reducto rojiamarillo que toma cada vez más fuerza.



Los dirigentes han externado en reiteradas ocasiones que la idea es que en agosto ya el club pueda estar jugando en el nuevo Rosabal Cordero.



Será cuestión de tiempo para ver los avances que se puedan realizar en los siguientes meses.



Por lo pronto, la Zona Comercial ya fue abierta y cuenta con múltiples locales que ya están en funcionamiento para el público.

