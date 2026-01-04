Jafet Soto sobre Herediano: "Aprendimos una lección grande"

El presidente de Herediano, Jafet Soto, habló con los medios de comunicación sobre el Herediano y la Selección Nacional.



En la transmisión de los 90 Minutos por la Vida, Jafet conversó con Teletica Deportes Radio sobre los aprendizajes del semestre pasado y también la actualidad sobre la Tricolor.

Estas fueron las declaraciones más importantes de Jafet:



Herediano: Estamos bien, aprendimos una lección grande, lo bueno para todos dentro de lo malo, es que del fracaso se aprende. Trajimos un gran cuerpo técnico que conoce el medio y fue campeón con nosotros. Estamos haciendo una serie de contrataciones que le caerán bien.

Fichajes: Cuando tengo un presupuesto para traer a un jugador es ese presupuesto. El 17 de enero voy a cumplir 17 años de estar en eso, ya he visto muchas cosas.

No ir al Mundial: A la hora del fracaso de no ir al Mundial... yo no tengo por qué defender a nadie, pero hay 10 responsabilidades sentadas el martes en el Comité Ejecutivo, Osael es una parte, se ha dicho mucho, pero la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos, cada uno tiene un 10% de responsabilidad, si me quieren dar más no tengo ningún problema que me lo den. El 17 de enero voy a cumplir 18 años de ser dirigente. Me tienen que dar responsabilidad de lo que se hizo para Qatar, entonces estamos tablas.

Técnico interino: No lo sé, hay una comisión integrada por algunos dirigentes y son los que tienen la responsabilidad de presentar a los candidatos para director deportivo y luego que sea él el que nos diga los pasos a seguir para el nuevo entrenador.

Futuro técnico de La Sele: Yo creo que hay dos escenarios, la selección nacional y el fútbol nacional. Quedamos fuera del Mundial y a Saprissa lo multaron por no respetar líneas amarillas, hay que separar. El perfil, alguien que conozca la zona de Concacaf, los jugadores de Curazao y otros países van a ir al Mundial y nos va a costar más la eliminatoria.