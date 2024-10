Jafet Soto sobre el arbitraje: "Me mandaron a toda la planilla que no me quiere"

El técnico de Herediano, Jafet Soto, tiró con todo al arbitraje de Adrián Chinchilla y al réferi del VAR, Jesús Montero, tras el empate 1-1 ante la Liga.

Soto enumeró las acciones que no le agradaron de los silbatreros en conferencia de prensa.

VAR: Desde que vi la nómina del VAR a Jesús Montero y Adrián Chinchilla sabía... no queremos que Adrián Chinchilla nos vuelva a pitar, si nos lo mandan veremos si nos presentamos, era penal, punto, no hay otra. Las decisiones contra Herediano no van a ver nada. La de Diego Campos era una roja y le saca amarilla. Qué raro... la dejó correr y no dijo nada. Hay cosas que unos viene viendo, ya uno tiene 16 años metido en esto... hagan públicos los audios del VAR para no pensar mal. No me gustó y no me ha gustado para nada. De los últimos partidos con Adrián Chinchilla solo hemos ganado uno.



Hay cosas que se están haciendo bien y otras para sacar venganza, como Jesús Montero, si no estás acostumbrado al tome y deme en el fútbol... ahora con tanta tecnología todo se ve y si lo quieren joder, se nota.

Toril se le tiró tres veces sin la bola en disputa en mi central, hizo cinco faltas y nada. Me mandaron a toda la planilla que no me quiere. Yo vivo en Costa Rica y otros vienen y se van, vamos para adelante... por qué voy a tener miedo de decir lo que me molesta en la cancha. Si no quieren que Herediano gane, manden a Adrián.

Horacio Elizondo: Ha hecho un excelente trabajo, pero para seguir mejorando uno tiene que aceptar críticas, tal vez el equivocado soy yo... para crecer uno tiene que tener crítica constructiva. Él no conoce la historia de Jesús Montero y Adrián Chinchilla, pero los que están mandando sí.

Yo lo digo como entrenador porque lo sufro en la cancha, es que ni siquiera lo llaman para ver el VAR, hicieron el papel... En todo lado hay problemas, no es perfecto, gracias a Dios lo tenemos, pero sí se pueden ir mejorando cosas.

Adrián Chinchilla: A Adrián no lo queremos acá, que nos manden a un novato si quieren.

Condicionado por el arbitraje: En el primer tiempo pudimos haber hecho más, recuperábamos bien. Hoy sí hubo factores externos, lamentablemente hay que decirlo como crítica constructiva en el partido entre San Carlos y Cartaginés.