Jafet Soto sin pelos en la lengua sobre el VAR, Unafut y su día a día

El técnico de Herediano, Jafet Soto, brindó conferencia de prensa previo al juego de este sábado a las 8 p. m. ante la Liga.

Soto se refirió al invicto manudo, al momento del Team, al VAR y a la Unafut.

—¿Cómo visualiza el partido ante la Liga?



Primero aprovechar para invitar a todos los heredianos, abrimos las boleterías de 9 a. m. a 12 p. m., vendemos en línea también para poner lindo el ambiente en una final que nos jugamos. No aceptamos barras visitantes, nos reservamos el derecho de admisión. Estamos advirtiendo con tiempo y tenemos todas las regulaciones de un partido Clase A.

Es un partido complicado para ambos, lindo, ambos equipos pensando en el partido de mañana y también con el rabillo del ojo viendo la semifinal de Concacaf.

—¿Es diferente la Liga de Guimaraes?



Es un equipo que anda bien, los jugadores que han llegado se han adaptado muy rápido al fútbol de Costa Rica, son líderes generales, ya me tocó ganar en semifinal dirigiendo al equipo el campeonato pasado, aunque no nos alcanzó para llegar a la final, pero ganamos. Creo que ese partido me va a servir de mucho para visualizar lo que piensa el entrenador del frente para mañana.

—Usted dijo que ya tenía jugadores fichados para el otro torneo, también es técnico y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación: ¿Cómo es su día a día?



Yo tengo un dicho, donde hay orden está Dios, yo tengo una agenda y no me muevo de esa agenda, cuando me piden una cita conmigo, la atiendo yo, cuando me piden al proyecto tengo un director de proyecto, cuando son temas gerenciales, para mí es lo mismo, lo he hecho durante 16 años, más bien lo que estoy haciendo ahorita es parte de lo que había entregado y ahora vuelvo a lo que me gusta, preparar a mis equipos con anticipación, mover el mercado, y agarrar barato, cuando uno se mueve antes no hay tanta oferta y hay poca demanda, en estos momentos, eso hace que el precio baje un poco.

—¿Cómo es su horario en el día a día con todas sus funciones?

Me levanto a las 5:20 a. m. hago durante 40 minutos, salgo a mi casa a las 6 a. m., regreso como 6:20 p. m. o 7 p. m., ceno y a las 8 p. m. o 9 p. m. ya estoy dormido salvo que haya fútbol, máximo a las 10 p. m.

—¿Cómo trabaja el tema físico del desgaste por lo que se viene en semifinales en Copa Centroamericana?

Todo lo hacemos con tiempo y planificación, viajamos martes temprano, pero bueno... esto lo hacemos con tiempo, a como vaya saliendo, todo lo hacemos con orden, cada uno entregando sus tareas. Todo lo tenemos estructurado, yo creo que vamos a tener problemas cuando tenga más de 100 personas trabajando en el nuevo estadio, estoy acostumbrado trabajar con 14 o 17 personas, en el menor tiempo tuvimos a 13, creo que ahí es donde vamos a tener problemas.

—¿Cómo ve este enfrentamiento por cómo llegan ambos equipos?

Yo lo veo como una gran oportunidad, Guanacasteca, Saprissa y otro más andan arriba de los 29 goles, nosotros estamos en 1.3 goles por partido con un partido menos. Hemos tenido nuestros malos momentos, pero son más los buenos. Yo creo que es un día para sentir el apoyo de mi gente y nuestra afición.

A algunos les gustará o no, el equipo tiene el porqué Jafet Soto esté aquí, no lo decidí yo, lo decidimos en conjunto. Es una costumbre que nosotros los heredianos les demos lo mejor, pero me gustaría sentir el apoyo de la gente, a mí personalmente, me gustaría que a la única persona que escuché con el "Fuera Jafet" cuando perdimos contra Cartaginés, entiendo a esa única persona, pero fuimos a hacer un gran partido a Puntarenas.

Tal vez sea el mejor momento de estos dos meses que voy a cumplir al frente del equipo que vengo a una conferencia que me siento muy tranquilo para enfrentar este partido.

—¿Por qué dijo que le gustaría escuchar las grabaciones del VAR?

Yo soy una persona que está empapada del fútbol mundial y yo veo fútbol inglés, fútbol español, mexicano y los audios son públicos, entonces cuál es la diferencia, que digan: 'Para mí esto es roja, analízala voz'. Eso a diferencia de: 'Para usted puede ser que no, pero para mí, sí'.

Yo prefiero que el criterio siempre lo tenga el árbitro central, el árbitro central tomó la decisión en la cancha, en el VAR le van a decir que vaya a ver, pero el central es el que va a tomar la decisión.

—¿Cómo vio la expulsión de Marcel Hernández?

Podía ser penal antes, la jugada podría ser penal antes y se juzga la última, podría ser penal antes, es como que yo mande, guardando las distancias, lo que quiero evitar es que yo mande una apelación a la Comisión Disciplinaria, ya sé que voy a perder, verdad... entonces, yo creo que el que nada debe, nada teme, por qué no hacer públicas las grabaciones del VAR.

—¿Cómo analiza el VAR?

Yo solo puedo felicitar a don Horacio (Elizondo), el VAR ha sido excelente, aquí nos han pitado un penal, nos han expulsado a Marcel, a nosotros ni fu ni fa. Yo voy a poner un ejemplo, si no hubiera habido VAR en el primer partido que hubo VAR completo de la Liga contra Pérez Zeledón, hubiera quedado 2-0 y Pérez con un hombre menos si no hubiera habido VAR, vean lo beneficioso que ha sido el VAR para todos, las situaciones pasan, ayer vimos un partido superenredado, pero todo está en el reglamento. Hay cosas por mejorar, no tenemos años.

—Dentro de algunos días volverán a enfrentar a la Liga sin seleccionados: ¿Cómo está ese tema?

Yo creo que soluciones hay, tal vez lo que quieren en Unafut es irse de vacaciones el 23 de diciembre, como no son de fútbol, diay, ya tienen los boletos, tamalito, 23 y arre... ella no sabe que fútbol es todo el tiempo, se puede alargar el campeonato al 28, es solo correr el campeonato una semana, qué van a saber en Unafut.

Voy a contar algo, le mandaron un correo al comisario mío al que nos tocó en Puntarenas que cambiara el informe, ellos ni siquiera estuvieron ahí, ese muchachito Allan, que nosotros incumplimos la entrevista flash, cuando el corresponsal de Unafut que estaba ahí se tenía que ir, no podía esperarse y el que tenía que esperar era yo, cuando yo dirigí un partido 90 minutos, cuando yo sufrí un partido, haber estado a 31 grados y todavía tengo yo que esperar la entrevista flash para terminar, rezar y que todos cumplan sus obligaciones.

Luego dicen que Jafet no cumplió con la entrevista flash o el Herediano, el comisario estaba ahí y puso que sí cumplimos en parte, pero le mandaron a decir y ayer le mandaron un correo, un día después del partido le dicen que corrijan el informe, qué más podemos pensar de Unafut... no podemos pensar mal de Unafut... imagínate, mande a corregir que hicicieron mal la boleta o esto otro...

Por qué la prensa tiene que andar buscando los informes con fuentes, por qué no se los mandan, cuál es el problema, por qué la prensa anda buscando, yo por mí lo mando, a mí qué me importa, y para que sepan si me tienen una multa porque compartí un informe, no tengo problema, es increíble eso... nada más tenemos que alargar la final al 28 de diciembre.

Lo que pasa es que ya muchos saben que lo que hacen es TikTok de tirarse la bolita, esa perdedera de tiempo porque no son de fútbol, todos tienen que irse, tiene que irse y entender que trabajan para los equipos, nosotros no trabajamos para ellos, ellos trabajan para nosotros.

—Se ha hablado en los últimos días sobre un tema de una alianza con la Liga Española, qué hay de nuevo en eso...

No puedo decir mucho, el martes hay asamblea para eso y están pataleando para no quitarse y sé que mandaron a Concacaf que eso es ilegal, yo todo eso lo sé, anda buscando un porcentaje de dinero de patrocinios, si usted me pregunta a mí si me siento parte de la Unafut, por supuesto que no me siento parte.

Qué tendría que haber hecho una institución que me acoja a mí el miércoles luego de dirigir un partido todo empapado: sí, don Jafet vaya, ah, no, le voy a aplicar el reglamento ₡500.000. Eso es Unafut, eso es una señora, por favor ya... hágale un favor al fútbol, ella sabe lo que tiene que hacer, y toda esa gente que está ahí se creen, los jefes de nosotros, increíblemente, vean como tratan a la prensa...

Todos queremos que el enviado a cancha esté donde estaba antes, de mi parte yo lo quiero, la que no quiere es ella o ellos, pero podemos repetir, quién manda, esa señora, por favor, ella trabaja para los 12 clubes de la Primera División.