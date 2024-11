Jafet Soto: “Siento al equipo muy fuerte”

El técnico de Herediano, Jafet Soto, analizó el empate sin goles en San Carlos y también el cierre de la temporada.

Esto fue lo más destacado que dijo Jafet en conferencia de prensa:

Análisis del juego ante San Carlos: Estoy complacido con sumar, sumar acá no es fácil. Anulamos completamente el juego de ellos que no es nada fácil, los controlamos. Tuvimos para matar y Danny Carvajal anduvo en su noche.

Salida de Keyner Brown por lesión en el calentamiento: Se trabajó eso, dentro de lo que se puede entrenar por tanto partido. Todos conocieron lo que se iba a hacer. La parte táctica es digna de analizarse.

Puntos en la mesa en caso entre Santos y Guanacasteca: Con respecto a ese tipo de decisiones me apegaría a lo que dice reglamento y se dice que hay un tiempo para reclamar las cosas. Competición se pueden quitar puntos, pero en tiempo y forma. Yo creo que no sé si es justo o no, no estoy metido en el baile. Si hay días naturales para hacer las cosas, hay días naturales. Hace rato tiene que irse el Comité de Competición. Si el superior hizo eso es porque estaba demasiado claro. Habría que ver si Competición actúa igual si yo presento eso porque hace rato digo que se tienen que ir.

Cierre de torneo: Estamos bien, creo que estamos con un grupo cerrado, estamos recuperando gente para lo que viene. Siento al equipo muy fuerte porque esto no es como empieza, si no como termina. Ahora viene la presión de verdad.

Partidos de visita: Nosotros hablamos en general, hay muy poca diferencia entre todos los equipos. Tenemos que prepararnos para el sábado que es de local. Tenemos que estar en la mejor forma. Es una tarea que hay que seguir trabajando.

Emerson Bravo: Emerson es un jugador polifuncional, le hemos dado confianza y ha respondido. El nivel de él es muy bueno y aún puede dar mucho más.

Baja de Fernán Faerron: Fue decisión técnica. Decidí tener estos 20 y si Faerron está en óptimas condiciones puede jugar.

