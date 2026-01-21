Jafet Soto: "Si todo lo que se dice en cancha saliera en un audio, no se juega fútbol"

El presidente de Herediano, Jafet Soto, emitió su opinión por la polémica que se generó tras lo revelado por los audios del VAR en el juego entre Saprissa y Puntarenas por lo dicho por el árbitro William Matus sobre Mariano Torres.

Soto contó una anécdota en la que el árbitro mexicano Eduardo Brizio se colocó un micrófono.

"Creo que en 1997, 1998 o 1999, Eduardo Brizio, hoy uno de los comentaristas de arbitraje de ESPN, él se puso un micrófono, de hecho, lo sancionaron por eso. La transmisión creo que era por Televisa y la transmisión era en Estadio Universitario, era Pumas contra alguien, no me acuerdo", comentó Jafet. Y agregó: "Si todo lo que se dice en la cancha saliera en un audio, no se juega fútbol. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y así va a ser siempre. Los que tenemos años en esto y sabemos los códigos que se manejan en esto, estoy muy de acuerdo con lo que dijo don Enrique (Osses), se le ha dado demasiada importancia a un hecho que aquí no tanto, por educación, nuestros valores y una serie de cosas, vean el fútbol argentino un fin de semana, ahora se tapan la boca y el árbitro también, le hemos dado mucha pelota a ese tema también".

¿Qué pasó?

Matus viene de una polémica con el capitán de Saprissa, Mariano Torres, luego de que la Comisión de Arbitraje hiciera público el audio y video del VAR de la acción del penal para Puntarenas en el juego ante Saprissa el martes pasado.



En ese momento, mientras el árbitro Matus conversaba con sus compañeros del VAR pronunció algunas palabras sobre Mariano.



"Ya me tiene harto este argentinito (…) No me grita ni un costarricense huevón", "no me grita ni un tico huevón, se lo voy a aguantar a usted, no jodas, no jodas", dijo Matus.



Eso generó que Saprissa hiciera un comunicado de prensa en el que rechazaba lo sucedido.