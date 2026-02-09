Jafet Soto: "Si quieren volvemos a jugar para que piten el penal y dejen de llorar"

La polémica sigue y ahora hay un episodio más.

El presidente del Herediano, Jafet Soto, fue enfático y salió en defensa de su equipo y de la polémica jugada de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar que para unos fue penal y para otros no. Al final el partido concluyó 1-1.

La jugada fue revisada por el VAR y al final no se decretó como penal, lo que provocó el enfado de los rojinegros.

Consultado sobre la polémica, Soto Molina, fue directo y no se guardó nada.

“Eso siempre va a pasar en cualquier parte del mundo, acá lo que tenemos que aprender es que tenemos que meter más cámaras, más tecnología, más instrumentos que no tienen los árbitros”, comenzó diciendo a Teletica Radio.

Luego soltó la verdadera bomba “pero tenemos que aprender todos los demás de que la campaña que hay desde el sábado que tienen algunos medios y todo, Si quieren volvemos a jugar para que piten el penal y dejen de llorar”.

Para el presidente rojiamarillo, hay toda una campaña alrededor para meter presión a los árbitros y admite que la jugada no era penal.

“Es una campaña increíble que con una toma que no existe en la transmisión y todo, entonces comienza una presión de los medios, es impresionante ver cómo magnificamos las cosas. Primero no era penal, pero a veces quieren justificar la incapacidad con eso”, destacó.

Jafet incluso le tiró a Óscar Ramírez, pues el técnico ha insistido en que le ha costado el arranque del Torneo de Clausura 2026, por la falta de descanso entre los certámenes.

“Hace un año yo era primer lugar. Terminé el campeonato el 27 de diciembre y yo no salí diciendo que ocupaba vacaciones, que ocupaba parte física ni nada, fui primero y terminé bicampeón…”, afirmó.

Finalmente, mandó un último dardo e insistió con ironía “no tengo problema, manden una nota a Competición y volvemos a jugar. Es más, les damos chance que vendan las entradas que faltaron. No tenemos ningún problema, lo que usan es la maquinaria que tienen”, concluyó.



