Jafet Soto señala puntos de mejora para Herediano

El técnico de Herediano, Jafet Soto, analizó el presente de su equipo tras empatar con Puntarenas.

Temas por mejorar

Tenemos que aguantar más el ritmo al final del partido, ser más intensos. Lo que no me gustó, tenemos que trabajarlo en la semana.

Semana larga antes de semifinales

Nos cae bien, porque hubiera sido nuestra tercera semana larga. Entonces hay que cuidar el ritmo de competencia y cuidarnos con entrenamientos cortos y de calidad para mantener y cuidar a los que vienen cargados

Liderato

Tenemos una linda responsabilidad. La tomo como un aficionado más y cómo nos ha costado. Es un reto y le digo a la afición que lo vamos a dar todo, como el fanático número uno del Herediano.

¿Cómo ve al equipo tras su regreso al banquillo?

Es un balance en resultados importante. Cinco partidos y 11 puntos. Creo que lo podemos hacer mejor, pero la presión que teníamos no es fácil y el equipo mostró temple y carácter. No podemos bajar la guardia, no podemos pestañear.