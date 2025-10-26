Jafet Soto: "Se vio mucho de lo que nos dio dos campeonatos"

El técnico Jafet Soto destacó la garra y que su equipo despertó tras la victoria del Herediano ante Cartaginés que les permitió volver a sonreír en el Torneo de Apertura 2025.

El estratega destacó el papel de la afición durante el juego ante los brumosos.

“Vamos a ir partido a partido, tenemos un juego muy fuerte el próximo viernes ante Sporting, que queremos sacar y ellos también, el calendario de unos es muy fuerte, y el de otros es igual de fuertes”, declaró.

Pero lo que más destacó fue el retorno de esa entrega y garra que a su criterio el equipo había perdido en los anteriores partidos.

“Volvió la garra, despertó el campeón en el juego, no tiro las campanas al aire ni mucho menos, pero se vio mucho de lo que nos dio dos campeonatos, la garra, la entrega, meter pata y eso marcó la diferencia para el partido de hoy”, expresó.

Soto afirmó que el equipo necesitaba un “triunfo así para tener confianza” de cara al cierre del torneo, donde los rojiamarillos buscarán colarse entre los cuatro primeros lugares para buscar así el tricampeonato.

“Creo que en términos generales fue un partido como estos clásicos provinciales, fue complicado. Creo que el equipo mostró mucha entrega y lucha, ya lo habíamos hecho contra la Liga y Liberia”, concluyó.