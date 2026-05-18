Jafet Soto se refirió a la salida de Kenneth Vargas del Herediano: "La disciplina no la negocio"

El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, estuvo de invitado al programa Estadio de Teletica Deportes este domingo y reveló a profundidad varios temas.

Uno de ellos fue revelar lo que pasó realmente con la salida del delantero Kenneth Vargas.

Vargas llegó a préstamo al Herediano por parte del Hearts de Escocia y en ese semestre apenas jugó y aportó poco en el mal torneo que tuvo el Team al no clasificar a semifinales.

Esto provocó la salida de Vargas con tan solo haber estado seis meses con los rojiamarillos. De ahí pasó a la Liga, donde tampoco brilló y más bien estuvo rodeado de escándalos extrafutbolísticos.

Pero, ¿por qué salió del Herediano en tan poco tiempo? Jafet Soto fue contundente con su respuesta.

“La disciplina es algo que yo no negocio, pero yo sí no la negocio. Yo he visto a Kenneth, le tengo mucho aprecio, es un buen chamaco, y yo le dije a él que no tiene que hablar con el gerente o presidente, sino que puede hablar con el amigo de él que lo trajo a Heredia con 12 años, porque hay que ver qué pasa, y si hay que llamar la atención, me siento con la confianza de hacerlo”, explicó Soto al programa.

Además, el presidente rojiamarillo cree que Vargas tendrá un mejor torneo este próximo campeonato, pues ya estará 100% adaptado al fútbol tico, luego de su paso por Europa.

“Pienso que Kenneth ya va a ser Kenneth Vargas en este semestre porque él no se adaptó con nosotros, se lesionó, estábamos en eliminatoria y cuando empiezan su primera eliminatoria, se cuidan para ir a La Sele, priorizan la Sele, el Mundial se sentía cerca”, expresó.

¿Qué pasó realmente con Kenneth Vargas? Jafet Soto destacó que el no negocia la disciplina. pic.twitter.com/HwfUj9Rr9Q — TD Más (@tdmascrc) May 17, 2026

Vargas disputó 20 partidos con los rojinegros en los dos torneos que disputó, anotó cinco tantos y dio dos asistencias en 1.092 minutos disputados.







