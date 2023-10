Jafet Soto responde a Juan Carlos Rojas: "Él sí está muy lejos de saber de fútbol"

“A mí no me puso mi tío como presidente. Yo me lo he ganado, no como le pasó a él que lo puso el tío de presidente. Entonces creo que a la hora de hablar de fútbol, pues hay que ser respetuosos, porque yo no sé si don Juan Carlos sabe de somatotipos, biotipos, de los perfiles, de cómo se eligen los jugadores, dónde juegan los jugadores… Por lo menos Costa Rica tuvo un legionario cuatro años en Corea, yo no sé dónde viene el jugador de él, si fuera tan tan no aterriza jugando en Costa Rica, con todo respeto”, añadió el presidente.