Jafet Soto: “Quiero arreglar el fútbol nacional”

Herediano no gana desde finales de agosto y este domingo cayó en casa de Liberia.

Jafet Soto, entrenador rojiamarillo, se mostró molesto con su equipo, además de exponer situaciones fuera del terreno de juego que no le gustan.

Sobre el 1-0 en el Edgardo Baltodano, dejó frases como: “Hoy más que nunca, la ropa sucia se lava en casa. Ni hicimos un mal partido, pero no tuvimos profundidad”, añadió.

También aseguró que no es el momento deportivo más complicado que le ha tocado vivir desde el banquillo.

Soto habló, una vez más, del arbitraje y de los comisarios, además de quienes él considera están en contra de su equipo.

“Entiendo que somos Herediano y entiendo las exigencias. También entiendo que en las previas solo se habla de cosas negativas, del ‘alma’ y de todos esos temas. Sé contra quién juego y contra quién compito, y no solo hablo del equipo rival o de los once que están en cancha. Compito también contra el arbitraje y contra muchas situaciones externas que no quieren ver al Herediano donde tiene que estar”, explicó.

También apuntó su deseo de llegar a un puesto donde pueda cambiar el fútbol nacional.

“En dos años van a cambiar las cosas, se los garantizo. Ahora me pueden hacer daño, pero en dos años van a cambiar, porque tengo muchas ganas de que eso pase. Aunque sea miembro del Comité Ejecutivo, tendré que aspirar a otras cosas si puedo y tengo apoyo.

“Tal vez me canse de estar en Heredia, pero iré a otro lado. Quiero arreglar el fútbol nacional y estar más pendiente de cómo funcionan las comisiones. Estas cosas me retan, y me están retando”, añadió.

Finalmente acusó haber recibido malos tratos por parte de la afición en Liberia.

“Lo que más me molestó fue que 50 o 100 personas me ofendían al mismo tiempo. ¿Por qué tengo que aguantar eso? ¿Porque no soy negro? ¿Entonces si fuera racismo habría que parar, pero si es contra mí no? Me gritaron cosas ofensivas y tengo que soportarlo. ¿Por qué? Si eso pasara en mi estadio, los comisarios estarían atentos. ¿Por qué debo aguantarlo yo? Llevo más de 30 años en esto, he sido jugador internacional y nunca me habían tratado tan mal en un estadio”, concluyó.