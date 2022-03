Jafet Soto: "Nos tienen que hacer tres penales para que nos piten uno"

El técnico interino del Herediano, Jafet Soto, realizó este sábado una nueva crítica al arbitraje por no cobrarle una falta de pena a Kennedy Rocha en el empate 1-1 frente a Guadalupe.

Soto expresó su molestia por las faltas dentro del área que no le pitan a su equipo, como sucedió el miércoles pasado ante Alajuelense (1-1).

"Para seguir de necio con el tema arbitral, nos tienen que hacer tres penales por partido para que nos piten uno. Qué bueno que Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje vino al estadio. No nos pitaron un penal. No es excusa, pero tienen que hacernos tres penales para que nos piten uno. Se enojan porque uno habla. Como es mi forma de ser jamás me voy a quedar callado", comentó Jafet tras el juego.