Jafet Soto: "No tenía que exigir más que retomar nuestra identidad"

El técnico de Herediano, Jafet Soto, se mostró ilusionado con el cambio que ha tenido el equipo que alcanzó esta noche cinco partidos sin perder, con el triunfo 3-1 ante Grecia.

"Estamos muy contentos y felices de haber ganado. Vamos paso a paso, estamos lejos todavía del objetivo. El esfuerzo de los jugadores es importante. Ellos conocen el concepto de este vestidor. Triunfar es levantarnos de donde estamos, pero buscamos un objetivo", comentó Soto.

El estratega enfatizó la competencia que hay en el plantel específicamente en la ofensiva, donde cuentan con José Guillermo Ortiz, Jonathan McDonald, Yendric Ruiz y John Jairo Ruiz.

​Además, agradeció a la junta directiva del Team por haberlo designarlo como estratega y darle la oportunidad de retomar la identidad del equipo, luego de un inicio de año complejo.

"Decidimos que yo me iba a quedar como entrenador, sabíamos que no era fácil lo que tocaba, pero teníamos material. No tenía que exigir más que retomar nuestra identidad", añadió.

Soto indicó que la mística del vestuario es clave en el repunte que ha tenido en el equipo en el último mes. ​



​Por último, Jafet enfatizó que no le gusta lo que ha vivido el equipo en los últimos años y es la inconsistencia de empezar mal el semestre.

"Es algo que no me gusta, yo no voy a poner excusas, pero eso pasa desde que salimos de nuestro estadio, me acuerdo rachas que en la de 50 partidos invictos en nuestra casa. La casa es la casa. Estamos muy agradecidos con la gente de Guadalupe, pero por este estadio han desfilado un montón de equipos", concluyó.