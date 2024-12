Jafet Soto: "Ni la Liga es quién para medir un marco y nosotros tampoco"

El presidente y entrenador de Herediano, Jafet Soto, analizó el triunfo 2-0 ante Alajuelense, en el juego de ida de la Gran Final.

Además, Jafet le respondió a la crítica que hizo Bryan Ruiz, asistente técnico manudo, en FUTV. Bryan afirmó que había un problema con el tamaño en uno de los marcos del estadio Carlos Alvarado.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Jafet Soto.

Análisis del juego: Yo creo que el partido fue trabado, ellos hicieron una línea de cinco, con cuatro volantes, inclusive sin delanteros, sin nadie en el centro, sin un 9 de área y eso nos facilitó nuestra salida. Nos faltó variantes, teníamos que abrir más la cancha. Fuimos un equipo con mucha actitud, somos un equipo muy peligroso con la pelota quieta.

Problemas con el tamaño del arco: En febrero se hace el licenciamiento, ahí se hace una revisión de los marcos, ni la Liga es quién para medir un marco ni nosotros tampoco, eso lo hace Licencias. Que se haga lo que se tenga que hacer, si usted va a una cancha natural, en cualquier parte del mundo no mide igual. Si llueve se aplasta, si el zacate está muy alto de dónde se mide, los criterios no son nuestros, son del departamento de Licencias.

Yo como presidente de un club no me he puesto a medir un marco ni menos como entrenador, para eso hay personal de mantenimiento. Yo también podría llevar una cinta métrica y medir la cancha, la perfección no existe en el fútbol. Yo creo que Costa Rica fue pionero en el 2014, nos citaron a una reunión y nos dijeron que Costa Rica iba a ser piloto en el nivel de licenciamiento.

Afición: Quiero agradecerle a toda la afición que hizo un ambientazo hoy, el apoyo se siente. Seguimos teniendo un compromiso con toda nuestra gente. Vamos a seguir dándole con toda la seriedad del caso a lo que falta.

Jugadores: El 90% va de la mano con lo que han hecho los jugadores. Ellos se han autoexigido para levantar su nivel con cinco partidos bravos y estresantes. Jugar de visita es más rico porque uno puede disfrutar más, vamos a preparar el equipo como tal, el esfuerzo de ellos ha sido determinante. El ritmo de competencia que traemos es muy bravo en todo aspecto, no hemos regalado absolutamente nada. Ningún insecto va a una lámpara apagada, nosotros sabemos que vamos a prepararnos a lo que viene.

Getsel Montes: Estaba mareado, no hay otra más que entrenar y seguir adelante, nos jugamos la temporada.

Presión: Hay mucha presión para ellos, ellos tienen una presión muy grande con su gente, con su afición, ahora se la tiramos a ellos.

Alajuelense sin un 9: Son planteamientos, Joshua jugaba de 9 en Pérez Zeledón y ha jugado de doble 9 con Toril. No es de extrañar, los tres se rotaron.

Acaricia la 30: En el fútbol los partidos hay que jugarlos, este ya pasó, estamos muy atentos y sensatos, ecuánimes y tranquilos. El fútbol me ha enseñado algo.



​