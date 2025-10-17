Jafet Soto mostró su lado más crítico: "Cuando un equipo no tiene alma, se refleja en la cancha"

Herediano no quiere hablar de crisis, pero tras seis juegos sin ganar y los últimos cuatro partidos en casa sin victoria, la situación es muy complicada.

De ahí que el técnico Jafet Soto mostrara su lado más crítico en conferencia de prensa tras la derrota del Team 1-3 a manos de Alajuelense.

Soto Molina, quien también es presidente de Fuerza Herediano, no se anduvo con complejos y aseguró que a su equipo le falta actitud.

“La verdad es que cuando un equipo no tiene alma, se refleja en la cancha. A veces se puede hacer el parado que se quiera, jugar con cinco defensas, con cuatro, con tres, dos; se puede hacer lo que sea, pero si no hay un convencimiento real de competir, se nota”, comenzó diciendo con mucho enfado.

Jafet asegura que hay varios factores que pesan dentro del equipo, pero el primer cuestionado es él mismo.

“Creo que hemos dejado de competir, de sentir verdaderamente para qué estamos en el equipo. El equipo está para competir.

“Estamos en esta racha por una serie de factores que se han venido acumulando. Teníamos promedios muy bajos en nuestras mediciones, aunque en los últimos dos partidos mejoró un poco. Esos niveles se ganan en la pretemporada, cuando el equipo está en preparación”, explicó.

Herediano buscará levantar cabeza el próximo domingo de visita en Liberia.

“Creo que correr es lo primero. Si uno llega con la intención de correr en la cancha, solo con eso ya explota muchas virtudes que puede tener como jugador profesional. Pero si no hay ganas de correr y dar el máximo, esas virtudes no se muestran.

“Hemos tenido factores que nos han afectado: Juan Luis se lesionó, Montes fue a la Selección y regresó lesionado, Murillo igual. Hicimos un plan de juego que cambió totalmente porque queríamos poner a Sergio en el medio, pero tuvimos que pasarlo atrás por falta de opciones. Se lesionó Jurguens empezando el partido. Todo eso se combinó en esta racha negativa.

“Pero así como todo lo malo termina, también pueden llegar momentos buenos. Hay que buscar cómo alcanzarlos”, sentenció.