Jafet Soto: “Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol”

Jafet Soto del Herediano explotó contra la Fuerza Pública, luego de que Erick Calderón, jefe de operaciones de la policía, solicitara trasladar el juego del sábado en la noche entre Alajuelense y Herediano, por problemas de personal, dado que hay actividades patrias que cubrir.



“Sorprendido con el tema. Me duele que Fuerza Pública se esté metiendo con la parte deportiva, cuando no debieran meterse. Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol”, dijo Soto.