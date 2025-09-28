EN VIVO
Jafet Soto: “Más bajo que esto no podemos estar y hay que levantarnos”

El Herediano cayó la noche de este sábado ante Guadalupe.

Por Adrián Fallas 27 de septiembre de 2025, 22:35 PM

El Herediano sigue acumulando partidos sin triunfo. Este sábado cayó ante Guadalupe, con Jafet Soto en el banquillo. 

Esto fue lo que dijo el timonel rojiamarillo en conferencia de prensa: 

Análisis del juego 

“No hicimos lo suficiente para merecerla. Nos faltó claridad, determinación y profundidad. Nunca encontramos la segunda pelota e intentamos los cambios para ganarla”. 

Cosas a mejorar 

“Los entrenadores somos los señalados en las derrotas y hay que trabajar porque hay cosas que mejorar, muchas de ellas individuales de los jugadores”. 

Situación actual del equipo 

“Más bajo que esto no podemos estar y hay que levantarnos”. 

Mensaje a la afición 

“Le agradezco mucho a la afición, a los que vinieron. Ellos nos acostumbraron a que son parte de nuestros triunfos y se vienen siete finales”. 

Mensaje a los jugadores 

“De ahora en adelante se va a hacer lo que yo diga. No se va a hacer lo que ellos quieran, se va a hacer lo que quiere este cuerpo técnico”. 

 

