Jafet Soto: “Más bajo que esto no podemos estar y hay que levantarnos”
El Herediano cayó la noche de este sábado ante Guadalupe.
El Herediano sigue acumulando partidos sin triunfo. Este sábado cayó ante Guadalupe, con Jafet Soto en el banquillo.
Esto fue lo que dijo el timonel rojiamarillo en conferencia de prensa:
Análisis del juego
“No hicimos lo suficiente para merecerla. Nos faltó claridad, determinación y profundidad. Nunca encontramos la segunda pelota e intentamos los cambios para ganarla”.
Cosas a mejorar
“Los entrenadores somos los señalados en las derrotas y hay que trabajar porque hay cosas que mejorar, muchas de ellas individuales de los jugadores”.
Situación actual del equipo
“Más bajo que esto no podemos estar y hay que levantarnos”.
Mensaje a la afición
“Le agradezco mucho a la afición, a los que vinieron. Ellos nos acostumbraron a que son parte de nuestros triunfos y se vienen siete finales”.
Mensaje a los jugadores
“De ahora en adelante se va a hacer lo que yo diga. No se va a hacer lo que ellos quieran, se va a hacer lo que quiere este cuerpo técnico”.