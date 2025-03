Jafet Soto lo reconoce: "Ante Santa Ana no era gol, es una realidad"

El presidente del Herediano, Jafet Soto, reconoció que el gol de Marcel Hernández el domingo anterior ante Santa Ana en el último minuto, no tenía que valer por fuera de juego y una mano.

Así lo reconoció el jerarca, luego de que esta semana se diera a conocer el video y audio de la decisión del VAR y en la que también se reconoció que la anotación no debía valer.

“No era gol, es una realidad. A como en Alajuela en la final no era penal, en ese partido no pasa nada, pero a nosotros nos pitaron un penal que dijeron que era una zancadilla en el hombro en una final y que pudo dar con el traste en la temporada, reconozco que no es gol, había fuera de juego y mano”, admitió a los micrófonos de Teletica Radio.